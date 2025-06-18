Нетаниягу: "Тыл крепок, народ стоек, а Израиль сильнее, чем когда-либо"

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу опубликовал очередное обращение к гражданам, посвященное шестому дню операции "Народ как лев".

Перевод обращения премьер-министра предоставлен его пресс-службой:

"Дорогие граждане Израиля, идет шестой день операции "Народ как лев". Мы инициировали ее с целью устранения реальных угроз для Государства Израиль: ядерной угрозы и угрозы баллистических ракет. Мы продвигаемся шаг за шагом к их устранению.

Мы контролируем небо над Тегераном. Мы наносим мощнейшие удары по режиму аятолл. Мы бьем по ядерным объектам, ракетам, штабам, символам власти.

Я разговариваю с мировыми лидерами, и они восхищены нашей решимостью, достижениями наших сил и также глубоко восхищены вами, граждане Израиля: вашей стойкостью, вашей выносливостью.

Мы несем тяжелые, болезненные потери. Но видим, что тыл крепок, народ стоек, а Государство Израиль сильнее, чем когда-либо. Я дал указание министерствам оказать помощь всем пострадавшим.

Параллельно продолжаются интенсивные боевые действия в секторе Газа. Мы обязаны продолжать и достигнуть двух целей: уничтожения ХАМАСа и возвращения всех наших заложников, живых и погибших. Мы не отступим от этого.

К сожалению, и в последние дни мы потеряли отважных бойцов. Выражаю соболезнования семьям. Мы выражаем им соболезнования от имени правительства и всего народа. Мы обнимаем их. Будем продолжать, пока не вернем всех и пока ХАМАС не будет окончательно уничтожен.

Хочу поблагодарить президента Трампа, большого друга Государства Израиль. Благодарю его за поддержку, за то, что встал на нашу сторону, и за ту помощь, которую оказывает США в защите неба Израиля. Мы постоянно общаемся, в том числе и вчера вечером. Это был очень теплый разговор. Благодарю президента Трампа за поддержку.

Граждане Израиля, будем вместе сражаться, и, с божьей помощью, вместе победим".