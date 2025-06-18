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Израиль

В Израиль не пустили двух иностранцев, планировавших "марш в Газу"

Полиция
Туризм
время публикации: 18 июня 2025 г., 11:15 | последнее обновление: 18 июня 2025 г., 11:20
В Израиль не пустили двух иностранцев, планировавших "марш в Газу"
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция сообщает, что в Израиль не пустили двух иностранцев, которые прибыли на пограничный пункт под видом туристов. Было установлено, что в прошлом эти иностранцы были вовлечены в антиизраильскую деятельность.

Также выяснилось, что иностранцы намеревались отправиться "маршем в Газу".

Поскольку заявленная цель визита ("туризм") не соответствовала реальным планам этих иностранных граждан, их не пропустили через границу Израиля.

Израиль
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