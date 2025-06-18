В Израиль не пустили двух иностранцев, планировавших "марш в Газу"

Полиция сообщает, что в Израиль не пустили двух иностранцев, которые прибыли на пограничный пункт под видом туристов. Было установлено, что в прошлом эти иностранцы были вовлечены в антиизраильскую деятельность.

Также выяснилось, что иностранцы намеревались отправиться "маршем в Газу".

Поскольку заявленная цель визита ("туризм") не соответствовала реальным планам этих иностранных граждан, их не пропустили через границу Израиля.