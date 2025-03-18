БАГАЦ разрешил правительству обсудить увольнение главы ШАБАКа

БАГАЦ отклонил апелляцию, поданную "Движением за качество власти", против решения вынести на рассмотрения правительства решение об увольнении главы Общей службы безопасности (ШАБАК).

В своем решении судьи отметили, что правительство является структурой, имеющей полномочия принимать решение о досрочном завершении каденции главы ШАБАКа. Таким образом, судьи отклонили доводы юридического советника правительства, утверждавшей, что премьер-министр должен представить ей фактический материал, обосновывающий его намерение уволить Бара. Гали Баарав-Миара утверждала, что доводы должны быть ей представлены до заседания правительства.

Судейская коллегия в составе Гилы Кнафи-Штайниц, Рут Ронен и Ноама Солберга постановила, что правительство имеет право рассматривать вопрос об увольнении Ронена Бара, а также принимать решение об увольнении. "После того, как правительство примет решение, истцы смогут подать апелляцию и представить свои доводы", – говорится в решении суда.