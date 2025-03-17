Увольнение Ронена Бара: юридические споры и политические шаги

Решение премьер-министра Биньямина Нетаниягу уволить главу Общей службы безопасности (ШАБАК) Ронена Бара продолжает обсуждаться в политической и юридической системе.

19 марта состоится заседание правительства, в ходе которого ожидается принятие решения об увольнении Бара, за которым неминуемо последует подача апелляции в Высший суд справедливости (БАГАЦ).

Накануне вскоре после того, как Нетаниягу объявил об увольнении Бара, юридический советник правительства Гали Баарав-Миара направила письмо премьер-министру Биньямину Нетаниягу, в котором сообщила, что глава правительства не имеет права увольнять главу ШАБАКа "до прояснения фактологической и юридической базы, лежащей в основе принятия решения, а также до прояснения полномочий премьер-министра заниматься этим вопросом".

Противники увольнения Ронена Бара утверждают, что премьер-министр находится в состоянии конфликта интересов, так как ШАБАК проводит расследование "катарской истории" в канцелярии премьер-министра.

В ответ министр юстиции Ярив Левин заявил, что "закон о ШАБАКе ясен. Он позволяет правительству уволить главу ШАБАКа до истечения срока его каденции. Юридический советник правительства должна быть знакома с этим законом, но опять подменяет понятия".

В окружении премьер-министра обвиняют Ронена Бара в том, что он отказался подать в отставку и пытался диктовать сроки и условия своего ухода с должности. "Бар забыл, кто кому подчинен", – заявляют анонимные политические источники, чьи слова цитирует корпорация "Кан". По словам того же источника, "тот факт, что Бар всеми силами держался за свое кресло, наносит ущерб организации ШАБАК и безопасности государства".

В оппозиции продолжают планировать шаги на фоне увольнения Ронена Бара. 17 марта в 11:00 состоится встреча глав сионистских оппозиционных партий. Авигдор Либерман, Яир Голан, Яир Лапид и Бени Ганц проведут встречу в Кнессете. После ее завершения будет опубликовано совместное заявление.