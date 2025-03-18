СМИ: Баарав-Миара препятствует возвращению Бен-Гвира в правительство

Юридический советник правительства Гали Баарав-Миара отдала распоряжение не готовить документы, необходимые для принятия решения о возвращении Итамара Бен-Гвира на пост министра.

Об этом сообщают "Решет", а также журналист Амит Сегаль.

Для назначения на пост министра необходимо соответствующее решение правительства. Частью этого решения является заключение юридического советника. Без такого заключения назначение на должность министра невозможно.

Ранее Гали Баарав-Миара неоднократно высказывалась за увольнение Бен-Гивра с поста министра. В декабре 2024-го года она направила письмо премьер-министру Биньямину Нетаниягу , в котором предлагала главе правительства "пересмотреть свое отношение к продолжению каденции Бен-Гвира на посту министра национальной безопасности".