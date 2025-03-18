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Израиль

Операция "Сила и меч" в Газе: названы имена ликвидированных лидеров ХАМАСа и "Исламского джихада"

Газа
Война "Железные мечи"
Война с ХАМАСом
ХАМАС
Исламский джихад
время публикации: 18 марта 2025 г., 14:46 | последнее обновление: 18 марта 2025 г., 15:56

Руководство террористической организации ХАМАС в Газе подтверждает гибель ряда своих лидеров в результате ударов ЦАХАЛа по целям в секторе 18 марта 2025 года в ходе операции "Сила и меч".

Официально объявлено, что убиты: Ясир Харб – член политбюро ХАМАСа; Иссам ад-Далис, член правительства ХАМАСа, фактический глава правительства ХАМАСа в Газе в последнее время; Ахмад аль-Хатта – заместитель министра юстиции ХАМАСа; генерал Махмуд Абу Уатфа – заместитель министра внутренних дел ХАМАСа, фактический глава МВД ХАМАСа; генерал Бахджат Абу Султан – генеральный директор Службы внутренней безопасности ХАМАСа.

Ранее сообщалось также, что ликвидирован пресс-секретарь ХАМАСа Мушир аль-Масри.

Источники в "Исламском джихаде" говорят, что убит "Абу Хамза" – спикер "Бригад Аль-Кудса", вместе с ним погибли пять членов его семьи.

"Комитеты народного сопротивления" сообщают, что убит Мухаммад Махмуд аль-Батран, командовавший ракетными силами "Бригад Насера Салах ад-Дина". Вместе с ним были убиты его братья и дети.

Разрушен дом командира "Батальона Рафах" (ХАМАС) Абу Анаса Шабаны, убиты его жена, сын и дочери. Несколько месяцев назад были убиты трое его сыновей.

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