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Израиль

В Бейт-Лехеме умер террорист, возвращенный в ПА в рамках сделки по обмену

Иудея и Самария
Террористы
время публикации: 18 марта 2025 г., 15:48 | последнее обновление: 18 марта 2025 г., 15:54
В Бейт-Лехеме умер террорист, возвращенный в ПА в рамках сделки по обмену
Пресс-служба полиции Израиля

18 марта в больнице в Бейт-Лехеме констатировали смерть Казэма Зауахры – одного из террористов, совершивших 22 февраля 2024 года вооруженное нападение к югу от Иерусалима, в результате которого погиб 26-летний Матан Эльмалиах из Маале-Адумим, еще десять израильтян были ранены.

Двое террористов были ликвидированы на месте. Казэм Зауахра выжил, он находился в израильской больнице под охраной до 27 февраля, когда его вернули в Палестинскую автономию в рамках сделки по обмену на тела израильтян, убитых в плену в Газе.

В израильской больнице жизнь террориста поддерживали в течение года. В медицинском учреждении в Палестинской автономии он оставался в живых всего несколько недель.

Израиль
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