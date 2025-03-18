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Израиль

Голан: "Подлинным главой правительства является Бен-Гвир"

Итамар Бен-Гвир
Яир Голан
Биньямин Нетаниягу
время публикации: 18 марта 2025 г., 14:08 | последнее обновление: 18 марта 2025 г., 14:08
Голан: "Подлинным главой правительства является Бен-Гвир"
Yonatan Sindel/Flash90

Глава партии "Демократим" Яир Голан прокомментировал возвращение партии "Оцма Иегудит" в правительство. "Подлинным главой правительства Нетаниягу является Бен-Гвир. Сначала он унизительно притащил его больного и бледного голосовать в Кнессете, а сейчас вынудил его вернуть героем в правительство. Бен-Гвир не так силен, просто Нетаниягу слаб", - заявил Голан.

Ранее партии "Ликуд" и "Оцма Иегудит" объявили, что достигли соглашения о возвращении "Оцма Иегудит" в коалицию. "Министры от "Оцма Иегудит" вернутся на свои должности", – сказано в заявлении "Ликуда".

Глава "Оцма Иегудит" Итамар Бен-Гвир опубликовал в своем аккаунте в микроблоге Х совместную фотографию с премьер-министром. "Мы вместе, со всей мощью действуем на благо народа Израиля", - написал Бен-Гвир.

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"Ликуд": партия "Оцма Иегудит" возвращается в коалицию