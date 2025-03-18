ЦАХАЛ продолжает атаковать в Газе

ЦАХАЛ и ШАБАК заявляют: израильская армия продолжает атаковать объекты террористических организаций ХАМАС и "Исламский джихад" по всему сектору Газы.

Среди целей, подвергшихся атакам за последние часы: группы террористов, стартовые площадки, склады оружия и другая военная инфраструктура.

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"Сила и меч": ЦАХАЛ начал новую военную операцию в Газе. Фоторепортаж

В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила активные боевые действия в секторе Газы. Были нанесены авиаудары по объектам террористической организации ХАМАС, целями были лидеры и инфраструктура боевиков ХАМАСа.

Ночью было опубликовано заявление офиса главы правительства Израиля: "Премьер-министр Биньямин Нетаниягу и министр обороны Исраэль Кац поручили Армии обороны Израиля принять решительные меры против террористической организации ХАМАС в секторе Газы. Это произошло после того, как ХАМАС неоднократно отказывался освободить наших заложников и отверг все предложения, полученные от спецпредставителя президента США Стива Виткоффа и от посредников. В настоящее время Армия обороны Израиля атакует объекты террористической организации ХАМАС по всему сектору Газы с целью достижения военных целей, определенных политическим руководством, включая освобождение всех наших заложников – живых и мертвых. Отныне Израиль будет действовать против ХАМАСа с нарастающей военной силой. Оперативный план был представлен Армией обороны Израиля на прошлых выходных и одобрен политическим руководством".

Пресс-служба ЦАХАЛа передает: израильская авиация будет атаковать в Газе "столько, сколько необходимо", при этом военные готовы расширить и наземную операцию. ЦАХАЛ находится в режиме повышенной боевой готовности на всех фронтах.

В течение ночи ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям в Хан-Юнисе, Рафиахе, Джабалии, Нусейрате и других районах сектора Газы.

Минздрав Газы (структура ХАМАСа) заявляет о не менее 404 убитых (примерно половина из них в городе Газа и на севере сектора) и более 560 раненых в результате ударов ЦАХАЛа, начавшихся в ночь на 18 марта.

Судя по публикациям источников, ассоциированных с ХАМАСом, в ночь на 18 марта в результате удара ВВС ЦАХАЛа по цели в Джабалии, на севере сектора Газы, был ликвидирован член политбюро террористической организации ХАМАС Ясир Харб.

Источники в Газе сообщают, что в ночь на 18 марта в результате удара ЦАХАЛа по цели в секторе Газы был ликвидирован один из лидеров ХАМАСа Мушир аль-Масри, выполнявший роль пресс-секретаря этой террористической организации.

Сообщается о шести убитых членах семьи Абу Дакка (мужчины в этой семье были активистами ХАМАСа) в результате удара ЦАХАЛа по цели в Абасане, к востоку от Хан-Юниса, а также о 15 убитых членах семьи Бархум (в этой семье мужчины также являлись активистами ХАМАСа) в результате удара по их дому в Хан-Юнисе, на юге сектора.

Израильский журналист Амит Сегаль сообщает, что, по предварительным оценкам, в ходе начального этапа новой военной операции в Газе были ликвидированы около 200 боевиков и активистов ХАМАСа.

ЦАХАЛ сообщает, что днем 18 марта (в 14:00) будут обновлены указания Управления тылом с учетом текущих событий. Приостановлена работа образовательных учреждений в населенных пунктах, расположенных около границы с сектором Газы. При этом в Западном Негеве и Западном Лахише, а также в других регионах страны никакие ограничения пока не планируются.

Глава арабского отдела пресс-службы ЦАХАЛа полковник Авихай Эдраи утром 18 марта опубликовал очередное объявление для жителей Газы в связи с возобновлением активных боевых действий. Особо опасными для мирных граждан объявлены районы Байт-Ханун (север сектора), Хирбет-Хазаа (восточная окраина Хан-Юниса), Абасан аль-Кабира (к востоку от Хан-Юниса) и Абасан аль-Джадида (к востоку от Хан-Юниса). Рекомендуется незамедлительно эвакуироваться в западную часть города Газа или Хан-Юниса.

Объявлено название новой военной операции против ХАМАСа в секторе Газы: "Сила и меч". С какой целью дано еще одно название, непонятно. Напомним, что война, начатая против ХАМАСа 7 октября 2023 года, получила название "Железные мечи". Судя по всему, общее название войны не меняется. Ранее неоднократно обсуждались варианты новых названий этой войны.

Саудовский телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на египетские источники передает: Каир обратился к руководству ХАМАСа с призывом о проведении экстренной встречи для обсуждения событий в Газе. Судя по имеющимся данным, египетские посредники пытаются добиться согласия ХАМАСа на освобождение новой группы заложников в обмен на немедленное прекращение огня со стороны Израиля.