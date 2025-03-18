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Израиль

Источники: в Газе ликвидирован член политбюро ХАМАСа Ясир Харб

Газа
Война с ХАМАСом
время публикации: 18 марта 2025 г., 10:15 | последнее обновление: 18 марта 2025 г., 10:23
Источники: в Газе ликвидирован член политбюро ХАМАСа Ясир Харб
ХАМАС

Судя по публикациям источников, ассоциированных с ХАМАСом, в ночь на 18 марта в результате удара ВВС ЦАХАЛа по цели в Джабалии, на севере сектора Газы, был ликвидирован член политбюро террористической организации ХАМАС Ясир Харб.

В ходе войны "Железные мечи", начавшейся после кровавой резни, устроенной террористами ХАМАСа в Израиле 7 октября 2023 года, были уничтожены пять сыновей Ясира Харба, которые были боевиками "Бригад Изз ад-Дина аль-Касама", некоторые из них действовали в составе спецназа "Нухба".

Израильский журналист Амит Сегаль сообщал ранее, что, по предварительным оценкам, в ходе начального этапа новой военной операции в Газе были ликвидированы около 200 боевиков и активистов ХАМАСа.

Израиль
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