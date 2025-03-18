После возобновления войны в Газе ЦАХАЛ готовится к отражению атак

В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила активные боевые действия в секторе Газы. Были нанесены авиаудары по объектам террористической организации ХАМАС, целями были лидеры и инфраструктура боевиков ХАМАСа.

Активные боевые действия в Газе продолжаются. На этом фоне Управление тылом ввело ограничения в населенных пунктах около границы сектора. При этом ЦАХАЛ готовится к отражению атак из Йемена и не только.

Силы ПВО ЦАХАЛа находятся в состоянии повышенной готовности. Управление тылом рекомендует подготовить бомбоубежища и другие защищенные пространства по всему Израилю.

Ранее не только йеменские хуситы, но также ливанская "Хизбалла" и иракские шиитские группировки заявляли о готовности возобновить боевые действия против Израиля в случае, если будет нарушен режим прекращения огня в Газе.