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Израиль

После возобновления войны в Газе ЦАХАЛ готовится к отражению атак

Газа
Хуситы
ЦАХАЛ
время публикации: 18 марта 2025 г., 10:02 | последнее обновление: 18 марта 2025 г., 10:08
После возобновления войны в Газе ЦАХАЛ готовится к отражению атак
Ofer Zidon/Flash90

В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила активные боевые действия в секторе Газы. Были нанесены авиаудары по объектам террористической организации ХАМАС, целями были лидеры и инфраструктура боевиков ХАМАСа.

Активные боевые действия в Газе продолжаются. На этом фоне Управление тылом ввело ограничения в населенных пунктах около границы сектора. При этом ЦАХАЛ готовится к отражению атак из Йемена и не только.

Силы ПВО ЦАХАЛа находятся в состоянии повышенной готовности. Управление тылом рекомендует подготовить бомбоубежища и другие защищенные пространства по всему Израилю.

Ранее не только йеменские хуситы, но также ливанская "Хизбалла" и иракские шиитские группировки заявляли о готовности возобновить боевые действия против Израиля в случае, если будет нарушен режим прекращения огня в Газе.

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