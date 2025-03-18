Около границы с Газой приостановлена работа образовательных учреждений
время публикации: 18 марта 2025 г., 05:39 | последнее обновление: 18 марта 2025 г., 05:42
ЦАХАЛ сообщает, что днем 18 марта (в 14:00) будут обновлены указания Управления тылом с учетом текущих событий, связанных с возобновлением активных боевых действий в Газе.
Приостановлена работа образовательных учреждений в населенных пунктах, расположенных около границы с сектором Газы.
При этом в Западном Негеве и Западном Лахише, а также в других регионах страны никакие ограничения пока не планируются.