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Израиль

Около границы с Газой приостановлена работа образовательных учреждений

Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 18 марта 2025 г., 05:39 | последнее обновление: 18 марта 2025 г., 05:42
Около границы с Газой приостановлена работа образовательных учреждений
Hadas Parush/Flash90

ЦАХАЛ сообщает, что днем 18 марта (в 14:00) будут обновлены указания Управления тылом с учетом текущих событий, связанных с возобновлением активных боевых действий в Газе.

Приостановлена работа образовательных учреждений в населенных пунктах, расположенных около границы с сектором Газы.

При этом в Западном Негеве и Западном Лахише, а также в других регионах страны никакие ограничения пока не планируются.

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