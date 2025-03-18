ЦАХАЛ возобновил активные боевые действия в Газе: сотни убитых за ночь

В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила активные боевые действия в секторе Газы. Были нанесены авиаудары по объектам террористической организации ХАМАС, целями были лидеры и инфраструктура боевиков ХАМАСа.

529-й день войны: возобновление активных боевых действий в Газе, операции в Иудее и Самарии. Текущая обновляемая сводка

Ночью было опубликовано заявление офиса главы правительства Израиля: "Премьер-министр Биньямин Нетаниягу и министр обороны Исраэль Кац поручили Армии обороны Израиля принять решительные меры против террористической организации ХАМАС в секторе Газы. Это произошло после того, как ХАМАС неоднократно отказывался освободить наших заложников и отверг все предложения, полученные от спецпредставителя президента США Стива Виткоффа и от посредников. В настоящее время Армия обороны Израиля атакует объекты террористической организации ХАМАС по всему сектору Газы с целью достижения военных целей, определенных политическим руководством, включая освобождение всех наших заложников – живых и мертвых. Отныне Израиль будет действовать против ХАМАСа с нарастающей военной силой. Оперативный план был представлен Армией обороны Израиля на прошлых выходных и одобрен политическим руководством".

Пресс-служба ЦАХАЛа передает: израильская авиация будет атаковать в Газе "столько, сколько необходимо", при этом военные готовы расширить и наземную операцию. ЦАХАЛ находится в режиме повышенной боевой готовности на всех фронтах.

В течение ночи ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям в Хан-Юнисе, Рафиахе, Джабалии, Нусейрате и других районах сектора Газы.

Минздрав Газы (структура ХАМАСа) заявляет о более 230 убитых и свыше 350 раненых за ночь.

ЦАХАЛ сообщает, что днем 18 марта (в 14:00) будут обновлены указания Управления тылом с учетом текущих событий. Приостановлена работа образовательных учреждений в населенных пунктах, расположенных около границы с сектором Газы. При этом в Западном Негеве и Западном Лахише, а также в других регионах страны никакие ограничения пока не планируются.