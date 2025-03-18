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Израиль

Руководство Израиля объявило о возобновлении активных боевых действий в Газе

время публикации: 18 марта 2025 г., 02:24 | последнее обновление: 18 марта 2025 г., 05:57
Руководство Израиля объявило о возобновлении активных боевых действий в Газе
Flash90/Chaim Goldberg

В ночь на 18 марта было опубликовано заявление офиса главы правительства Израиля: "Премьер-министр Биньямин Нетаниягу и министр обороны Исраэль Кац поручили Армии обороны Израиля принять решительные меры против террористической организации ХАМАС в секторе Газы. Это произошло после того, как ХАМАС неоднократно отказывался освободить наших заложников и отверг все предложения, полученные от спецпредставителя президента США Стива Виткоффа и от посредников. В настоящее время Армия обороны Израиля атакует объекты террористической организации ХАМАС по всему сектору Газы с целью достижения военных целей, определенных политическим руководством, включая освобождение всех наших заложников – живых и мертвых. Отныне Израиль будет действовать против ХАМАСа с нарастающей военной силой. Оперативный план был представлен Армией обороны Израиля на прошлых выходных и одобрен политическим руководством".

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