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Израиль

Начальник Генштаба отдал приказ о проведении внезапных проверок внешнего вида в сухопутных войсках

ЦАХАЛ
время публикации: 18 марта 2025 г., 01:12 | последнее обновление: 18 марта 2025 г., 01:12
Начальник Генштаба отдал приказ о проведении внезапных проверок внешнего вида в сухопутных войсках
Jonathan Shaul/Flash90

Начальник Генштаба Эяль Замир отдал приказ о проведении внезапных проверок в сухопутных войсках дисциплины и внешнего вида военнослужащих. Об этом сообщил сайт Walla News.

Источник издания отметил, что после вступления в должность Эяль Замир посетил многие подразделения ЦАХАЛа и был недоволен тем, как выглядят солдаты и их дисциплиной. По словам источника, во время боевых действий командирам и солдатам было не до этого.

По данным Walla News, в соответствии с указанием начальника Генштаба в понедельник, 17 марта, внезапная проверка была проведена на военной базе артиллерии "Шивта". Проверка началась в 07:30 и охватила примерно 300 военнослужащих, главным образом офицеров. Инспектирующие обращали внимание на обувь, береты, ремни, наличие жетонов, а также на общую дисциплину. Замечания получили девять военнослужащих, кроме того в общий отчет, который будет подан командующему сухопутными войсками генерал-майору Надаву Лотану, включены также замечания, касающиеся общего состояния базы.

Израиль
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