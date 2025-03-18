Лапид: "Граждане Израиля не доверяют тому, кто возвращает их к войне"
время публикации: 18 марта 2025 г., 12:01 | последнее обновление: 18 марта 2025 г., 12:06
Глава парламентской оппозиции Яир Лапид прокомментировал возобновление войны в секторе Газы.
"На этой неделе Нетаниягу сказал о Ронене Баре, что невозможно вести войну в условиях утраты доверия. Именно это сегодня ощущает подавляющее большинство граждан Израиля по отношению к Нетаниягу: глубокое недоверие к человеку, который возвращает Израиль к войне, одновременно продвигая позорный бюджет уклонения от службы и выделяя миллиарды тем, кто отказывается служить. Наши героические бойцы заслуживают премьер-министра, которому можно доверять, зная, что только безопасность страны и судьба заложников имеют для него значение. Сегодня это не так", – заявил Лапид.