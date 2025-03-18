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Израиль

Лапид: "Граждане Израиля не доверяют тому, кто возвращает их к войне"

Яир Лапид
Еш Атид
Оппозиция
время публикации: 18 марта 2025 г., 12:01 | последнее обновление: 18 марта 2025 г., 12:06
Лапид: "Граждане Израиля не доверяют тому, кто возвращает их к войне"
Yonatan Sindel/Flash90

Глава парламентской оппозиции Яир Лапид прокомментировал возобновление войны в секторе Газы.

"На этой неделе Нетаниягу сказал о Ронене Баре, что невозможно вести войну в условиях утраты доверия. Именно это сегодня ощущает подавляющее большинство граждан Израиля по отношению к Нетаниягу: глубокое недоверие к человеку, который возвращает Израиль к войне, одновременно продвигая позорный бюджет уклонения от службы и выделяя миллиарды тем, кто отказывается служить. Наши героические бойцы заслуживают премьер-министра, которому можно доверять, зная, что только безопасность страны и судьба заложников имеют для него значение. Сегодня это не так", – заявил Лапид.

Израиль
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