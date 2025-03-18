Операция в Калькилии: один террорист ликвидирован, есть раненые и задержанные

В ночь на 18 марта в Калькилии один террорист был ликвидирован, четверо ранены, двое разыскиваемых террористов были задержаны, сообщает пресс-служба полиции.

Операция по ликвидации и задержанию террористов, подготовленная совместно с общей службой безопасности (ШАБАК), была осуществлена сотрудниками 33-го спецподразделения полиции ("Гидеоним").