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Израиль

Операция в Калькилии: один террорист ликвидирован, есть раненые и задержанные

Иудея и Самария
Полиция
ШАБАК
время публикации: 18 марта 2025 г., 11:47 | последнее обновление: 18 марта 2025 г., 11:50
Операция в Калькилии: один террорист ликвидирован, есть раненые и задержанные
Пресс-служба ЦАХАЛа

В ночь на 18 марта в Калькилии один террорист был ликвидирован, четверо ранены, двое разыскиваемых террористов были задержаны, сообщает пресс-служба полиции.

Операция по ликвидации и задержанию террористов, подготовленная совместно с общей службой безопасности (ШАБАК), была осуществлена сотрудниками 33-го спецподразделения полиции ("Гидеоним").

Израиль
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