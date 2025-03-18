Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, во вторник, 18 марта, температура понизится, но все еще будет выше среднесезонной. Переменная облачность. Без осадков.

В Иерусалиме – 20-25 градусов, в Тель-Авиве – 19-22, в Хайфе – 17-24, в Эйлате – 22-32, в Беэр-Шеве – 17-28, в Мицпе-Рамоне – 19-26, на побережье Мертвого моря – 23-30, в Ашкелоне и Ашдоде – 17-22, в Ариэле – 14-25, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 22-26, на Голанских высотах – 19-29.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 20 градусов, высота волн – 10-180 см. Купание вечером опасно.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-западный (до 15 км/ч), в районе Эйлатского залива – юго-западный (до 20 км/ч).

В среду температура понизится. В четверг ожидаются дожди. В пятницу будет холодно, переменная облачность. Затем ожидается постепенное повышение температуры.