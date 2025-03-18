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Израиль

В Газе ликвидирован пресс-секретарь ХАМАСа

Газа
Война с ХАМАСом
время публикации: 18 марта 2025 г., 11:27 | последнее обновление: 18 марта 2025 г., 11:46
В Газе ликвидирован пресс-секретарь ХАМАСа
AP Photo/Ben Curtis

Источники в Газе сообщают, что в ночь на 18 марта в результате удара ЦАХАЛа по цели в секторе Газы был ликвидирован один из лидеров ХАМАСа Мушир аль-Масри.

Муширу аль-Масри было 48 лет. Он входил в состав политбюро ХАМАСа, но выступал в роли пресс-секретаря "политического" руководства этой террористической организации, комментируя события в Газе как для арабских, так и для западных СМИ. Являлся "доктором наук по исламской политике" (диссертацию защитил в Каирском университете).

Сообщается также о шести убитых членах семьи Абу Дакка (мужчины в этой семье были активистами ХАМАСа) в результате удара ЦАХАЛа по цели в Абасане, к востоку от Хан-Юниса, а также о 15 убитых членах семьи Бархум (в этой семье мужчины также являлись активистами ХАМАСа) в результате удара по их дому в Хан-Юнисе, на юге сектора.

Ранее сообщалось, что в ночь на 18 марта в результате удара ВВС ЦАХАЛа по цели в Джабалии, на севере сектора Газы, был ликвидирован член политбюро террористической организации ХАМАС Ясир Харб.

Израильский журналист Амит Сегаль сообщал, что, по предварительным оценкам, в ходе начального этапа новой военной операции в Газе были ликвидированы около 200 боевиков и активистов ХАМАСа.

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