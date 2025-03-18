Саар: "Без военного давления ХАМАС не сдвинется с места на переговорах"
время публикации: 18 марта 2025 г., 12:41 | последнее обновление: 18 марта 2025 г., 12:58
Министр иностранных дел Гидеон Саар выступил на конференции "Неватим" по развитию Негева. Помимо прочего, глава внешнеполитического ведомства объяснил причину возобновления военных действий в Газе.
"В последние две с половиной недели мы оказались в тупике: нет войны и нет освобождения заложников. Израиль не мог принять такую ситуацию", – сказал Саар.
"Мы предпринимали честные и искренние попытки найти приемлемую формулу. Представитель США Стив Виткофф представил два предложения, оба ХАМАС отклонил. Если бы мы продолжили в этом духе, то ничего бы и не изменилось", – добавил министр иностранных дел. "Без интенсивного давления ХАМАС не сдвинется с места на переговорах", – подчеркнул Саар.