Саар: "Без военного давления ХАМАС не сдвинется с места на переговорах"

Министр иностранных дел Гидеон Саар выступил на конференции "Неватим" по развитию Негева. Помимо прочего, глава внешнеполитического ведомства объяснил причину возобновления военных действий в Газе.

"В последние две с половиной недели мы оказались в тупике: нет войны и нет освобождения заложников. Израиль не мог принять такую ситуацию", – сказал Саар.

"Мы предпринимали честные и искренние попытки найти приемлемую формулу. Представитель США Стив Виткофф представил два предложения, оба ХАМАС отклонил. Если бы мы продолжили в этом духе, то ничего бы и не изменилось", – добавил министр иностранных дел. "Без интенсивного давления ХАМАС не сдвинется с места на переговорах", – подчеркнул Саар.