Усиление ВВС ЦАХАЛа, атака США на хуситов. Видеокомментарий Давида Шарпа

Редакция Newsru.co.il, в рамках проекта "Непечатное. Говорим о главном", предлагает вашему вниманию видеокомментарии военного обозревателя Давида Шарпа – о событиях, связанных с войной в Израиле, и деятельностью ЦАХАЛа.

Пополнение израильских ВВС тремя новыми истребителями F-35 в усовершенствованной конфигурации, о чём стало известно только спустя несколько дней после их прибытия. Впервые поставка этих самолетов прошла без предварительного анонса, что связано с текущей ситуацией в регионе.

Израиль активно применяет F-35 для ликвидации высокопоставленных командиров ХАМАСа и для выполнения сложнейших скрытных операций. Кроме того, самолёты впервые начали использовать бомбы на внешней подвеске, что значительно увеличивает их ударную мощь, но влияет на уровень незаметности.

Кроме этого, мы обсудим ситуацию вокруг хуситов и ответные удары США по их позициям в Йемене. Американские военные изменили стратегию, перейдя к более агрессивной тактике, нанося удары не только по инфраструктуре, но и по командному составу группировки. Насколько это изменит ситуацию в регионе и удастся ли США и их союзникам ослабить хуситов?

Израиль внимательно следит за развитием событий, так как возобновление боевых действий в Газе или новые удары по Ирану могут привести к эскалации и усилению атак хуситов на израильские цели.

Обо всем этом – в нашем новом выпуске.

Давид Шарп в прошлом занимал должность новостного редактора, а затем военного корреспондента и обозревателя, продолжая специализироваться в областях истории и военного дела, как в печатных, так и электронных СМИ разных стран.

Смотрите и слушайте видеокомментарии Давида Шарпа на канале "Непечатное. Говорим о главном".