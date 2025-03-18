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Израиль

Отклонены поправки к закону о составе комиссии по выбору судей

Кнессет
Законы
время публикации: 18 марта 2025 г., 14:41 | последнее обновление: 18 марта 2025 г., 14:41
Отклонены поправки к закону о составе комиссии по выбору судей
Chaim Goldbergl/Flash90

Комиссия Кнессета по законодательству отклонила все поправки, поданные на законопроект по изменению состава комиссии по выбору судей.

Депутаты подали более 70 тысяч поправок. Голосование продолжалось на четырех заседаниях, однако все поправки были отклонены. Большинство поправок были представлены оппозицией, однако несколько подала депутат Кнессета Тали Готлиб ("Ликуд"). Ее поправки также были отклонены, и Готлиб пригрозила не голосовать за законопроект на пленарном заседании.

Позднее 18 марта ожидается ревизия. Так называется повторное голосование разом за все поправки. Если их отклонят, законопроект будет утвержден ко второму и третьему чтениям.

Как сообщалось ранее, коалиция приняла решение отложить голосование на пленарном заседании до утверждения бюджета.

Голосование за законопроект ожидается в первую неделю апреля перед уходом Кнессета на каникулы.

Израиль
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