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Израиль

Семь палестинских нелегалов задержаны на строительстве школы в Кармиэле

Полиция
Нелегалы
время публикации: 18 марта 2025 г., 14:34 | последнее обновление: 18 марта 2025 г., 14:34
Семь палестинских нелегалов задержаны на строительстве школы в Кармиэле
Пресс-служба полиции Израиля

Сотрудники полиции Северного округа проводили в Кармиэле рейд по выявлению жителей палестинских территорий, находящихся в Израиле без соответствующих разрешений. В ходе операции они провели проверку строящейся школы, и задержали семерых палестинских нелегалов.

Семь палестинцев, все они являются жителями окрестностей Дженина, были задержаны вместе с их работодателем, 45-летним жителем населенного пункта Джудейда-Макр. В среду они предстанут перед судом, полиция также намерена просить продлить срок их содержания под стражей.

В сообщении пресс-службы полиции подчеркивается, что пребывание в Израиле нелегалов часто служит базой для террористической и криминальной деятельности. Полиция напоминает об ужесточении законодательства в отношении работодателей нелегалов, тех, кто перевозит их и предоставляет им ночлег.

Израиль
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