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NEWSru.co.il :: В Израиле18 мая 2021 г., 14:27

МАДА: множество раненых в результате обстрелов около границы Газы, погибли два человека

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МАДА: множество раненых в результате обстрелов около границы Газы, четверо в тяжелом состоянии МАДА: множество раненых в результате обстрелов около границы Газы, четверо в тяжелом состоянии

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" (МАДА) передает, что, по состоянию на 14:20, в результате интенсивного ракетно-минометного обстрела приграничной с Газой территорий были ранены около 10 человек. После попадания снаряда в "караван" возник пожар.

Два человека (мужчины около 30 лет) от полученных ранений скончались. Двое получили ранения от средней тяжести до тяжелого. Остальные легко ранены.

Раненые доставлены в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве.

По предварительным данным, погибшие и раненые являются иностранцами из Таиланда, которые работали на упаковочной фабрике в районе Эшколя.

Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля передала, что 19-летний военнослужащий получил легкие ранения в результате минометного обстрела территории КПП "Эрез", когда через этот пропускной пункт в сектор Газы проезжали грузовики с гуманитарной помощью. Раненый, получивший осколочные ранения, доставлен в больницу "Барзилай" в Ашкелоне. Медики подтверждают: угрозы жизни нет.

На фоне проведения антитеррористической операции "Страж стен" Израиль продолжает поставки в Газу гуманитарных грузов. Ранее через КПП "Керем Шалом" в сектор Газы с израильской территории проехали пять грузовиков с топливом (по 40 тонн в каждом). Топливо в Газу было поставлено израильской компанией "Паз Делек" по гуманитарным соображениям. Во время осуществления этой поставки топлива боевики террористических группировок более чем на пять часов приостановили ракетные обстрелы израильской территории из сектора Газы. Однако вскоре после того, как топливо прибыло в Газу, интенсивные обстрелы возобновились.


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