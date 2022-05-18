МВД открывает в Бней-Браке центр для выдачи временных иностранных паспортов

На следующей неделе рядом с торговым центром "Аялон" в Бней-Браке откроется специальное отделение Управления регистрации населения по выдаче временных иностранных паспортов.

Точный адрес и часы работы отделения будут опубликованы на сайте Управления регистрации населения.

Напомним, ранее министр внутренних дел Айелет Шакед распорядилась выдавать временные иностранные паспорта ("дарконы") на два года, а не на один, как это происходит сейчас. Шакед также отменила ограничение, согласно которому, временный паспорт можно попросить всего один раз. Теперь временные "дарконы" будут выдаваться в том числе тем гражданам, которые запрашивали их в прошлом.

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Лица, подающие прошение о выдаче им временного иностранного паспорта, также освобождаются от обязанности подать просьбу о выдаче им постоянного "даркона".

Стоимость выдачи временного иностранного паспорта остается такой же, как в других отделениях МВД - 435 шекелей для взрослого и 215 шекелей для ребенка.

Также продлено до 1 января 2023 года разрешение для израильтян въезжать в Израиль и выезжать из страны по паспорту другого государства.

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Все эти решения связаны с ростом числа прошений о продлении срока иностранных паспортов и ростом числа заявок на новые паспорта, что привело к длинным очередям в филиалы МВД.