После угроз в адрес организаторов отменен гей-парад в Нетивоте

Руководство Ассоциации ЛГБТ в Нетивоте приняло решение отменить ежегодный гей-парад в городе после получения угроз со стороны противников проведения "прайда".

В заявлении Ассоциации сказано, что решение было принято из чувства ответственности за благополучение участников парада.

Ранее в адрес матери одного из организаторов парада поступили угрозы, неизвестные хулиганы прокололи колеса ее машины, а потом повесили на дверь ее офиса пакет с пулями.