После угроз в адрес организаторов отменен гей-парад в Нетивоте
время публикации: | последнее обновление:
Руководство Ассоциации ЛГБТ в Нетивоте приняло решение отменить ежегодный гей-парад в городе после получения угроз со стороны противников проведения "прайда".
В заявлении Ассоциации сказано, что решение было принято из чувства ответственности за благополучение участников парада.
Ранее в адрес матери одного из организаторов парада поступили угрозы, неизвестные хулиганы прокололи колеса ее машины, а потом повесили на дверь ее офиса пакет с пулями.
adv_10 m_ar_1
adv_11 m_end_ar_wwh
adv_12 ar_middle_wwh
adv_13 ar_middle_yandex
adv_14 ar_middle_mobile_yandex