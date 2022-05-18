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В Израиле

После угроз в адрес организаторов отменен гей-парад в Нетивоте

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После угроз в адрес организаторов отменен гей-парад в Нетивоте
Olivier Fitoussi/Flash90

Руководство Ассоциации ЛГБТ в Нетивоте приняло решение отменить ежегодный гей-парад в городе после получения угроз со стороны противников проведения "прайда".

В заявлении Ассоциации сказано, что решение было принято из чувства ответственности за благополучение участников парада.

Ранее в адрес матери одного из организаторов парада поступили угрозы, неизвестные хулиганы прокололи колеса ее машины, а потом повесили на дверь ее офиса пакет с пулями.

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