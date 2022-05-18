Минобороны Израиля отправило в Украину партию касок и бронежилетов
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В среду, 18 мая, министерство обороны Израиля отправило в Украину партию из двух тысяч касок и пятисот бронежилетов.
Напомним, речь идет о защитном обмундировании для спасательных служб и гражданских организаций, а не для армии.
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// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 20 Апреля 2022
Впервые с начала войны Израиль поставит Украине каски и бронежилеты
Впервые с начала войны Израиль поставит Украине каски и бронежилеты
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