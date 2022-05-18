"Вы не достойны быть в доме моего отца". Семья Ноама Раза против премьер-министра Беннета

Премьер-министр Нафтали Беннет навестил семью старшего прапорщика Ноама Раза, погибшего в ходе операции возле Дженина.

В ходе визита старший сын Ноама Раза обратился к Беннету: "Я не знаю, как вы можете смотреть на себя в зеркало. Я обвиняю вас в той же степени, что и террориста. Вы упустили свою возможность.

Мы хотим видеть (во главе правительства) человека, которому можно верить. Вы недостойны быть в доме моего отца. Я надеюсь, что вы слушаете, а не только киваете. Не надо обещаний, мы отлично знаем, что обещания не выполняются, - сказал сын Ноама Раза.

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Вдова бойца, Эфрат, сказала Беннету: "Будьте верны истине. Посмотрите себе в глаза и признайтесь честно: ваши намерения может и благие, но ваши дела – нет. У вас еще есть время все поменять, но когда вы покинете свой пост будет уже поздно. Если вы не будете верны глубокому смыслу того ради чего были избраны, вас не будет на этой должности".

Дочь Ноама Раза сказала, что надеялась на понимание Беннетом ситуации. "Я надеялась, что вы вообще сюда не приедете", - сказала она.

Визит премьер-министра состоялся на два часа раньше запланированного. Судя по всему, Беннет пытался избежать встречи с демонстрантами, намеревавшимися протестовать против его визита в Киду.

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Позднее глава правительства опубликовал запись: "Семья бойца, старшего прапорщика Ноама Раза, это семья первопроходцев, которые ведут традиционный и сионистский образ жизни в поселке Кида.

Сегодня я пришел, чтобы побыть с ними. Семья героя имеет полное право говорить мне все что у нее на сердце, а мое дело – слышать и слушать".