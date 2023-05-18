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    В Израиле

    Центр местной власти объявил о завершении забастовки

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    Центр местной власти объявил о завершении забастовки
    Yossi Aloni/FLASH90

    Центр местной власти объявил о завершении забастовки, проводившейся в знак протеста против "закона об арноне".

    Главы муниципалитетов заявили, что готовятся к обращению в судебные инстанции, которое последует сразу после утверждения закона о хозяйственном регулировании, частью которого является и проект перераспределения средств, получаемых от сбора муниципального налога ("арноны").

    Напомним, что речь идет о намерении правительства создать специальный фонд, в который будут перечисляться "излишки от сборов городского налога" (арноны) для оказания помощи более слабым советам. Предполагается, что часть от налога, получаемого муниципалитетами от сдачи в аренду помещений коммерческим предприятиям, пойдет в фонд, деньги из которого будут распределяться между местными советами, наиболее активно стоящими жилье. При этом авторы законопроекта полагают, что так называемые "богатые муниципалитеты" предпримут шаги для сокращения строительства под коммерческие предприятия, поскольку это станет менее выгодно, и начнут

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    выделять землю под строительство жилья.

    По словам инициаторов забастовки, "создание фонда не достигнет целей, которые заявляет, а весь процесс продиктован совершенно очевидно посторонними интересами".

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    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 14 Мая 2023
    Центр местной власти объявил о проведении с 15 мая бессрочной забастовки в муниципалитетах
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