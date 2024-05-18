ЦАХАЛ: продолжаются бои в Джабалии, Рафиахе (Рафахе) и в центре сектора Газы

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что бои в Джабалии, в восточных районах Рафиаха (Рафаха) и в центре сектора Газы продолжаются; за минувшие сутки было атаковано более 70 целей.

Бойцы бригад "Гивати", 401-й и "Коммандо" продолжают действовать в Рафахе под командованием 162-й дивизии.

В ходе одного из столкновений в этом районе бойцы бригады "Гивати" выявили и ликвидировали террориста, вооруженного РПГ. Кроме того, бойцы осмотрели несколько военных зданий в этом районе, обнаружив взрывчатку, оружие, ракеты и гранатометы.

Бойцы подразделения "Эгоз" обнаружили и уничтожили пусковую ракетную установку, расположенную в одном из военных зданий в этом районе.

ВВС ЦАХАЛа при содействии 215-й бригады "Амуд а-Эш" уничтожили одного из лидеров "Исламского джихада", отвечавшего за "логистику" и подготовку местных боевиков к действиям сил ЦАХАЛа.

В Джабалии под командованием 98-й дивизии бойцы бригады "Цанханим" за минувшие сутки уничтожили несколько террористов и обнаружили несколько автоматов Калашникова.

Бойцы 7-й бригады уничтожили готовую к стрельбе гранатометную установку и уничтожили террористов, вступивших с ними в бой.

Бойцы 460-й бригады обнаружили несколько подземных туннелей, ликвидировали террориста, вооруженного РПГ, а также обнаружили склад взрывных устройств.

Силы 99-й дивизии продолжают боевые действия в центре сектора Газа и за последние сутки ликвидировали ряд террористов, в том числе при содействии ВВС.

Бойцы 414-го подразделения 401-й бригады 162-й дивизии. выявили и уничтожили посредством беспилотника группу террористов, обстреливавших израильских военных из РПГ.

ВВС продолжают действовать в секторе Газы, за последний день они атаковали более 70 целей.

Среди атакованных объектов – склады оружия, террористические инфраструктуры, террористы, представлявшие собой угрозы для сил ЦАХАЛа, и военные здания.