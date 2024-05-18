Операция ЦАХАЛа в Газе: бои на севере и юге сектора, атаковано множество целей

В ночь на 18 мая Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

Минувшей ночью ЦАХАЛ наносил удары по целям на севере, в центре и на юге сектора Газы. Судя по имеющимся данным, интенсивность боевых действий в Газе высокая.

На севере сектора: сообщалось о бое на юго-западе города Газа; сообщалось о бое в Джабалии; беспилотник ЦАХАЛа нанес удар по цели в районе больницы Камаль Адуан; ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по дому семьи Шаабан в Джабалии аль-Балад, на севере сектора, есть убитые и раненые.

В центре сектора: бронетехника и артиллерия ЦАХАЛа обстреливали цели в Аль-Бурейдже и Аль-Магази.

На юге сектора: сообщалось о бое в южной части Рафаха; артиллерия и вертолеты ЦАХАЛа атаковали цели на юге, в центре и востоке Рафаха; ЦАХАЛ нанес удар по цели в районе Аль-Фарахин, восточней Абасан аль-Кабиры в Хан-Юнисе; ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по цели в западной части Рафаха, в лагере Бадр, есть раненые; ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по дому семьи Аслих в Хан-Юнисе, есть раненые; ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по дому семьи Абу Хашэм в центре Рафаха, есть раненые; ЦАХАЛ нанес удары по зданиям и бензозаправке в Абасане, в районе Хан-Юниса, есть убитые и раненые.

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе 18 мая.