Силы 460-й бронетанковой бригады ведут бои на окраине Джабалии, атакуя террористическую инфраструктуру и позиции террористов.

В ходе боев бойцы обнаружили туннель, который был разрушен ударом с воздуха, а также столкнулись с группой террористов и ликвидировали их посредством танковой атаки и атаки ВВС.

Также бойцами был обнаружен цех по производству ракет, гранат, взрывных устройств и других боеприпасов.