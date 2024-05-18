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Израиль

Силы 460-й бронетанковой бригады ведут бои на окраине Джабалии

время публикации: 18 мая 2024 г., 12:21 | последнее обновление: 18 мая 2024 г., 12:30
Силы 460-й бронетанковой бригады ведут бои на окраине Джабалии
Пресс-служба ЦАХАЛа

Силы 460-й бронетанковой бригады ведут бои на окраине Джабалии, атакуя террористическую инфраструктуру и позиции террористов.

В ходе боев бойцы обнаружили туннель, который был разрушен ударом с воздуха, а также столкнулись с группой террористов и ликвидировали их посредством танковой атаки и атаки ВВС.

Также бойцами был обнаружен цех по производству ракет, гранат, взрывных устройств и других боеприпасов.

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