Силы 460-й бронетанковой бригады ведут бои на окраине Джабалии
время публикации: 18 мая 2024 г., 12:21 | последнее обновление: 18 мая 2024 г., 12:30
Силы 460-й бронетанковой бригады ведут бои на окраине Джабалии, атакуя террористическую инфраструктуру и позиции террористов.
В ходе боев бойцы обнаружили туннель, который был разрушен ударом с воздуха, а также столкнулись с группой террористов и ликвидировали их посредством танковой атаки и атаки ВВС.
Также бойцами был обнаружен цех по производству ракет, гранат, взрывных устройств и других боеприпасов.