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Израиль

Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии: задержаны подозреваемые, в Дженине ликвидированы террористы

время публикации: 18 мая 2024 г., 07:24 | последнее обновление: 18 мая 2024 г., 07:31
Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии: задержаны подозреваемые, в Дженине ликвидированы террористы
Пресс-служба ЦАХАЛа

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 18 мая действовали в Калькилии и около Калькилии (в Хабле), в Шхеме (в Балате) и около Шхема (в Бурке, Касре, Базарии), а также в Байт Уммаре (северней Хеврона), в Аль-Мурайре (северо-восточней Рамаллы), в Бартаа (к западу от Дженина).

Происходили вооруженные столкновения. Поступали сообщения о раненых с палестинской стороны.

О пострадавших среди израильских военных в Иудее и Самарии официальных сведений нет.

Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ВВС ЦАХАЛа атаковали оперативный штаб террористов в Дженине. В результате атаки был ликвидирован один из лидеров террористов Ислам Хамайса – он был "ТОП-1" среди разыскиваемых террористов в Дженине. Ислам Хамайса был ответственен за серию терактов и диверсий в северной Самарии, в том числе за вооруженное нападение в Хермеше в мае 2023 года, когда террористами был убит 32-летний Меир Тамари. Он также был ответственен за теракт в июне 2023 года, когда были ранены пять израильтян. В штабе вместе с Хамайсой находились еще несколько "ключевых террористов", причастных к атакам в северной Самарии, сообщает ШАБАК. Палестинские источники называют Ислама Хамайсу командиром "Батальона Дженин".

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