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Израиль

Тело Рона Биньямина, убитого террористами 7 октября, возвращено в Израиль

время публикации: 18 мая 2024 г., 20:10 | последнее обновление: 18 мая 2024 г., 20:36
Рон Биньямин
Соцсети

Тело 53-летнего Рона Биньямина, жителя Реховота, было возвращено в Израиль в результате совместной операции сил ЦАХАЛа и общей службы безопасности (ШАБАКа).

Согласно имеющейся информации, Рон Биньямин был убит террористами ХАМАСа 7 октября при нападении на Мефалсим, а его тело было похищено и увезено в сектор Газы.

Тело Рона Биньямина было найдено вместе с телами Ицхака Гелернтера, Эстер Амит Бускила и Шани Лук, о возвращении которых сообщалось 17 мая.

Тела похищенных были обнаружены на основе информации, полученной в ходе допросов террористов, арестованных в секторе Газы.

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