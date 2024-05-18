Тело Рона Биньямина, убитого террористами 7 октября, возвращено в Израиль
время публикации: 18 мая 2024 г., 20:10 | последнее обновление: 18 мая 2024 г., 20:36
Тело 53-летнего Рона Биньямина, жителя Реховота, было возвращено в Израиль в результате совместной операции сил ЦАХАЛа и общей службы безопасности (ШАБАКа).
Согласно имеющейся информации, Рон Биньямин был убит террористами ХАМАСа 7 октября при нападении на Мефалсим, а его тело было похищено и увезено в сектор Газы.
Тело Рона Биньямина было найдено вместе с телами Ицхака Гелернтера, Эстер Амит Бускила и Шани Лук, о возвращении которых сообщалось 17 мая.
Тела похищенных были обнаружены на основе информации, полученной в ходе допросов террористов, арестованных в секторе Газы.
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