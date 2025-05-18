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Израиль

Палестинский нелегал, плюнувший в военнослужащую в автобусе, сдался властям ПА

время публикации: 18 мая 2025 г., 20:56 | последнее обновление: 18 мая 2025 г., 21:51
Палестинский нелегал, плюнувший в военнослужащую в автобусе, сдался властям ПА
кадр с камеры наблюдения

Утром в 161-м автобусе компании "Дан" в то время, когда автобус проезжал через Рамат-Ган, молодой мужчина плюнул в женщину-офицера ЦАХАЛа, после чего вышел. Этот инцидент был заснят камерой-наблюдения, установленной в автобусе.

Военнослужащая подала жалобу в полицию, после чего начался розыск хулигана.

Вечером 18 мая власти ПА сообщили, что житель Палестинской автономии, находившийся, по всей видимости в Израиле нелегально, сдался местным властям.

В ответ на запросы журналистов пресс-служба правоохранительных органов сообщила, что по указанию главы МНБ и генинспектора полиции было передано сообщение властям ПА, что подозреваемому лучше сдаться силам правопорядка в Иудее и Самарии, в противном случае им займутся израильские силы безопасности.

Израиль
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