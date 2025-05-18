CNN: ХАМАС согласен освободить 7-9 заложников в обмен на временное прекращение огня

Телеканал CNN, ссылаясь на высокопоставленный источник в ХАМАСе, передал, что террористическая организация предлагает "частичную сделку", в рамках которой будут освобождены 7-9 израильских заложников в обмен на прекращение огня сроком на 60 дней, а также освобождение 300 палестинских заключенных.

Израильский журналист Элиор Леви в вечернем выпуске новостей на телеканале "Кан-11" рассказал, что США в последние сутки усилили давление на Израиль и ХАМАС с тем, чтобы достичь соглашения о частичной, а не всеобъемлющей сделке. Журналист ссылается на палестинские источники, знакомые с ходом переговоров в Катаре. Эти источники сообщают, что США готовы предоставить сторонам свои гарантии. Однако в настоящий момент неясно, какие гарантии могут быть предложены ХАМАСу, при этом Израилю может быть обещано удаление ХАМАСа от власти в Газе.