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Израиль

CNN: ХАМАС согласен освободить 7-9 заложников в обмен на временное прекращение огня

Заложники
ХАМАС
США
Израиль
время публикации: 18 мая 2025 г., 20:27 | последнее обновление: 18 мая 2025 г., 20:27
CNN: ХАМАС согласен освободить 7-9 заложников в обмен на временное прекращение огня
Miriam Alster/Flash90

Телеканал CNN, ссылаясь на высокопоставленный источник в ХАМАСе, передал, что террористическая организация предлагает "частичную сделку", в рамках которой будут освобождены 7-9 израильских заложников в обмен на прекращение огня сроком на 60 дней, а также освобождение 300 палестинских заключенных.

Израильский журналист Элиор Леви в вечернем выпуске новостей на телеканале "Кан-11" рассказал, что США в последние сутки усилили давление на Израиль и ХАМАС с тем, чтобы достичь соглашения о частичной, а не всеобъемлющей сделке. Журналист ссылается на палестинские источники, знакомые с ходом переговоров в Катаре. Эти источники сообщают, что США готовы предоставить сторонам свои гарантии. Однако в настоящий момент неясно, какие гарантии могут быть предложены ХАМАСу, при этом Израилю может быть обещано удаление ХАМАСа от власти в Газе.

Израиль
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