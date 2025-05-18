Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в воскресенье, 18 мая, температура резко понизится, но будет незначительно выше среднесезонной. Повышение влажности. Переменная облачность. Во второй половине дня усилится ветер.

В Иерусалиме – 21-30 градусов, в Тель-Авиве – 21-26, в Хайфе – 20-25, в Эйлате – 30-41, в Беэр-Шеве – 20-32, в Мицпе-Рамоне – 22-32, на побережье Мертвого моря – 30-38, в Ашкелоне и Ашдоде – 21-26, в Ариэле – 19-28, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 19-32, на Голанских высотах – 21-32.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 23 градуса, высота волн – 30-110 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 30 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 35 км/ч).

В понедельник-среду – небольшое понижение температуры, солнечно.