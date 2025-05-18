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Израиль

Тревога в центре Израиля. Ракетный обстрел из Йемена

Йемен
Хуситы
Цева адом
время публикации: 18 мая 2025 г., 02:01 | последнее обновление: 18 мая 2025 г., 02:24
Тревога в центре Израиля. Ракетный обстрел из Йемена
Фото NEWSru.co.il

В 2:02-2:03 ночи 18 мая, через несколько минут после предуведомления, в центре Израиля прозвучала тревога "Цева адом". Были слышны несколько взрывов.

ЦАХАЛ подтвердил ракетный обстрел из Йемена.

Сирены в Израиле прозвучали ровно в то время, когда в швейцарском Базеле объявляли, что представительница Израиля Юваль Рафаэль заняла второе место на конкурсе "Евровидение-2025".

В 2:09 ЦАХАЛ подтвердил перехват одной ракеты.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передает, что раненых нет, один молодой мужчина получил легкие травмы по дороге в убежище в Бат-Яме.

Предыдущие обстрелы территории Израиля из Йемена были зафиксированы 15, 14, 13, 9, 4 мая (падение ракеты на территории аэропорта "Бен-Гурион"), 3 мая, 2 мая (дважды), 27, 26, 23, 18 и 13 апреля, 30, 27, 24, 23, 20 и 18 марта. Также фиксировались попытки атак с применением ударных беспилотников, ЦАХАЛ сообщал, что БПЛА перехватывались за пределами воздушного пространства Израиля. В ряде случаев (12 мая, 7 мая) ракеты, выпущенные из Йемена, не долетали до Израиля.

Хуситы возобновили обстрелы территории Израиля вечером 18 марта, вскоре после того, как ЦАХАЛ начал новый этап военной операции в секторе Газы.

В течение двух месяцев, с 18 января по 17 марта 2025 года, в период действия в Газе соглашения о прекращении огня йеменские хуситы не обстреливали Израиль.

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