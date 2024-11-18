К югу от Хеврона была предпринята попытка автомобильного теракта
время публикации: 18 ноября 2024 г., 14:43 | последнее обновление: 18 ноября 2024 г., 14:46
Сегодня, 18 ноября, израильские военнослужащие предотвратили попытку автомобильного теракта около деревни Ат-Туани (к югу от Хеврона). Был открыт огонь на поражение по машине, которой управляла жительница Палестинской автономии.
Водительница была ранена и передана для допроса следователям общей службы безопасности (ШАБАК).
Среди израильских военных пострадавших нет.