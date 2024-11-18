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Израиль

К югу от Хеврона была предпринята попытка автомобильного теракта

Иудея и Самария
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 18 ноября 2024 г., 14:43 | последнее обновление: 18 ноября 2024 г., 14:46
К югу от Хеврона была предпринята попытка автомобильного теракта
Wikipedia.org. Фото: יורם שורק

Сегодня, 18 ноября, израильские военнослужащие предотвратили попытку автомобильного теракта около деревни Ат-Туани (к югу от Хеврона). Был открыт огонь на поражение по машине, которой управляла жительница Палестинской автономии.

Водительница была ранена и передана для допроса следователям общей службы безопасности (ШАБАК).

Среди израильских военных пострадавших нет.

Израиль
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