К югу от Хеврона была предпринята попытка автомобильного теракта

Сегодня, 18 ноября, израильские военнослужащие предотвратили попытку автомобильного теракта около деревни Ат-Туани (к югу от Хеврона). Был открыт огонь на поражение по машине, которой управляла жительница Палестинской автономии.

Водительница была ранена и передана для допроса следователям общей службы безопасности (ШАБАК).

Среди израильских военных пострадавших нет.