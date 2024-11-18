Лапид: "Пришло время, чтобы гражданский мятеж прекратился"

Лидер оппозиции и председатель партии "Еш Атид" Яир Лапид в понедельник, 18 ноября, выступил на заседании фракции.

"Правительство Израиля продолжает пугать нас и предупреждать о гражданском мятеже. На самом деле, гражданский мятеж уже существует в Израиле. Когда главный заголовок газеты "Ятед Неэман" призывает ультраортодоксов уклоняться от призыва в армию – это гражданский мятеж. Когда протестующие в Бней-Браке и Иерусалиме кричат "Мы все умрем, но не будем служить", в то время как солдаты ЦАХАЛа ежедневно гибнут, это гражданский мятеж. Когда раввин Хирш говорит: "Это заповедь – быть дезертиром", это гражданский мятеж. Статья 109 Уголовного кодекса гласит: "Тот, кто подстрекает или убеждает человека, обязанного служить в вооруженных силах, не служить или не являться на военные действия, будет приговорен к лишению свободы на пять лет". "Тот, кто подстрекает или убеждает человека, служащего в вооруженных силах, дезертировать или уклоняться от военной службы, или помогает ему в дезертирстве, будет приговорен к лишению свободы на семь лет". "Тот, кто совершает преступление по этой статье во время военных действий Израиля или против него", что происходит прямо сейчас, "будет приговорен к лишению свободы на пятнадцать лет". Нет другого слова для описания происходящего, кроме как гражданский мятеж".

"Протестующие, которых называли уклонистами и анархистами, призвались в армию 7 октября, пошли защищать страну и с тех пор погибают в огромных количествах. Единственный гражданский мятеж, который существует сейчас в Израиле, поддерживается правительством. Гражданский мятеж против ЦАХАЛ и его бойцов, против закона, против авторитета государства. Вместо того чтобы остановить это, правительство поощряет это. Оно поощряет уклонение от службы, дезертирство и гражданский мятеж", – заявил Лапид.

"Это правительство не патриотично, ему не важны бойцы, ему не важны резервисты, оно не выполняет моральный долг перед нашими солдатами. Это не "полностью правое" правительство, это правительство уклонения от армии. Это правительство дезертиров. Это правительство беглецов с поля боя. 7000 повесток, которые начали отправляться вчера, – это только начало. Каждый молодой человек, принадлежащий к ультраортодоксальной общине, должен получить повестку, как и наши дети. Тот, кто не явится в сборный пункт, не получит права, не получит загранпаспорт, не получит ни одной копейки из государственного бюджета. Пришло время, чтобы государство вело себя как государство. Пришло время, чтобы гражданский мятеж прекратился", – резюмировал глава "Еш Атид".

Отвечая на вопросы журналистов, Лапид заявил, что, если правительство уволит юридического советника правительства Гали Баарав-Миару, то "Еш Атид" вновь поднимет на повестку дня вопрос объявления Нетаниягу неспособным выполнять свои обязанности.