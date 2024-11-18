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Израиль

Нарушение воздушного пространства: тревога в Нагарии и окрестностях

Ливан
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Операция "Стрелы севера"
Хизбалла
время публикации: 18 ноября 2024 г., 16:56 | последнее обновление: 18 ноября 2024 г., 17:22
Нарушение воздушного пространства: тревога в Нагарии и окрестностях
Olivier Fitoussi/Flash90

Тревога, свидетельствующая о нарушении воздушного пространства Израиля, прозвучала в ряде приграничных населенных пунктов, включая Нагарию, Саар и другие. Предположительно, речь идет о вражеском БПЛА.

Через несколько минут тревога прозвучала также в Рош а-Никре и в районе пляжа Бецет.

Позднее ЦАХАЛ сообщил о двух перехваченных ПВО "воздушных целях".

Израиль
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