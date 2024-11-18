Нарушение воздушного пространства: тревога в Нагарии и окрестностях
время публикации: 18 ноября 2024 г., 16:56 | последнее обновление: 18 ноября 2024 г., 17:22
Тревога, свидетельствующая о нарушении воздушного пространства Израиля, прозвучала в ряде приграничных населенных пунктов, включая Нагарию, Саар и другие. Предположительно, речь идет о вражеском БПЛА.
Через несколько минут тревога прозвучала также в Рош а-Никре и в районе пляжа Бецет.
Позднее ЦАХАЛ сообщил о двух перехваченных ПВО "воздушных целях".