Скончался младенец, получивший критические травмы в ДТП, где погибла его мать

В больнице РАМБАМ в Хайфе скончался годовалый Омер аль-Асмар из города Магар в Галилее. Малыш получил ранения в результате дорожно-транспортного происшествия, случившегося в пятницу, 15 октября. В этой аварии погибла мать мальчика Роан, а сам он получил критические травмы.

Напомним, в пятницу вечером на трассе 807 в Галилее столкнулись два автомобиля. Погибла женщина в возрасте около 30 лет, четверо, включая маленького ребенка, получили ранения.

Малыш был госпитализирован в критическом состоянии, мужчина – в тяжелом состоянии, и еще два человека – в состоянии средней степени тяжести.