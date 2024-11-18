x
18 ноября 2024
|
последняя новость: 17:18
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
18 ноября 2024
|
18 ноября 2024
|
последняя новость: 17:18
18 ноября 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Скончался младенец, получивший критические травмы в ДТП, где погибла его мать

ДТП
время публикации: 18 ноября 2024 г., 16:42 | последнее обновление: 18 ноября 2024 г., 16:42
Скончался младенец, получивший критические травмы в ДТП, где погибла его мать
Flash90. Фото: М.Шай

В больнице РАМБАМ в Хайфе скончался годовалый Омер аль-Асмар из города Магар в Галилее. Малыш получил ранения в результате дорожно-транспортного происшествия, случившегося в пятницу, 15 октября. В этой аварии погибла мать мальчика Роан, а сам он получил критические травмы.

Напомним, в пятницу вечером на трассе 807 в Галилее столкнулись два автомобиля. Погибла женщина в возрасте около 30 лет, четверо, включая маленького ребенка, получили ранения.

Малыш был госпитализирован в критическом состоянии, мужчина – в тяжелом состоянии, и еще два человека – в состоянии средней степени тяжести.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 15 ноября 2024

В Галилее столкнулись два автомобиля, в результате аварии погибла женщина
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 06 июля 2024

ДТП на шоссе 437, молодая женщина и младенец в тяжелом состоянии
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 05 января 2024

80-летняя женщина погибла в результате ДТП в Гиват-Зеэве, пострадали женщина и двухнедельный ребенок
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 04 октября 2022

ДТП на трассе 784: погиб 29-летний мужчина