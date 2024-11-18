Юрсоветник опровергла "историю" Бен-Гвира о попытках "сшить" против него дело

Юридический советник правительства Гали Баарав-Миара кратко прокомментировала заявление министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира на заседании фракции "Оцма Йегудит".

Как сообщалось ранее, Бен-Гвир заявил: "Я расскажу вам историю. Несколько месяцев назад представитель юридического советника правительства посетил ЛАХАВ 433. Он пришел и попросил начать против меня расследование по делу о выдаче разрешений на ношение оружия. Полицейские сказали, что нет оснований. Он вернулся к юрсоветнику и сообщил ответ. Она отчитала его и послала второго своего заместителя с указанием найти против меня улики".

"Ничего подобного не было", – отреагировала на эту "историю" Баарав-Миара.