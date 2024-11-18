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Израиль

Бен-Гвир: "Мы в разгаре переворота"

Итамар Бен-Гвир
Правительство
время публикации: 18 ноября 2024 г., 15:31 | последнее обновление: 18 ноября 2024 г., 15:37
Бен-Гвир: "Мы в разгаре переворота"
Yonatan Sindel/Flash90, Alex Kolomoisky/Pool

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир на заседании фракции "Оцма Йегудит" заявил: "Несколько месяцев назад представитель юридического советника правительства посетил ЛАХАВ 433. Он пришел и попросил начать против меня расследование по делу о выдаче разрешений на ношение оружия. Полицейские сказали, что нет оснований. Он вернулся к юрсоветнику и сообщил ответ. Она отчитала его и послала второго своего заместителя с указанием найти против меня улики".

"Я рассказываю вам об этом, потому что мне важно, чтобы все знали – мы находимся в разгаре переворота, – сказал Бен-Гвир. – Юридический советник правительства осуществляет переворот. Она пытается отстранить от власти премьер-министра, собирает компромат на министров, пыталась сшить дело против меня – только потому, что хочет от меня избавиться. У нас нет выбора, кроме как уволить ее. Она пытается свалить правительство, она пытается втыкать палки в колеса нашего правительства. Она должна быть уволена".

Израиль
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