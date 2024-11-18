Нападение в Хадере, мужчина получил тяжелую черепно-мозговую травму

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" в 16:39 поступило сообщение о тяжелораненом в Хадере. Прибывшие на место происшествия медики оказали неотложную помощь пострадавшему, мужчине в возрасте 29 лет, и повезли его в больницу "Гилель Яфе" в тяжелом состоянии.

Сообщается, что мужчина получил тяжелую черепно-мозговую травму в результате нападения. Он был подключен к аппарату искусственного дыхания и погружен в медикаментозный сон.