x
18 ноября 2024
|
последняя новость: 18:55
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
18 ноября 2024
|
18 ноября 2024
|
последняя новость: 18:55
18 ноября 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Нападение в Хадере, мужчина получил тяжелую черепно-мозговую травму

Мада
время публикации: 18 ноября 2024 г., 17:35 | последнее обновление: 18 ноября 2024 г., 17:35
Нападение в Хадере, мужчина получил тяжелую черепно-мозговую травму
Olivier Fitoussi/FLASH90

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" в 16:39 поступило сообщение о тяжелораненом в Хадере. Прибывшие на место происшествия медики оказали неотложную помощь пострадавшему, мужчине в возрасте 29 лет, и повезли его в больницу "Гилель Яфе" в тяжелом состоянии.

Сообщается, что мужчина получил тяжелую черепно-мозговую травму в результате нападения. Он был подключен к аппарату искусственного дыхания и погружен в медикаментозный сон.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 16 ноября 2024

Нападение около около Пардес-Ханы-Каркура, тяжело ранен молодой мужчина
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 29 октября 2024

В Хадере в криминальном инциденте тяжело ранен мужчина
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 21 октября 2024

Возле Каркура автомобиль сбил водителя, вышедшего для устранения неисправности машины