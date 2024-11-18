Нападение в Хадере, мужчина получил тяжелую черепно-мозговую травму
время публикации: 18 ноября 2024 г., 17:35 | последнее обновление: 18 ноября 2024 г., 17:35
В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" в 16:39 поступило сообщение о тяжелораненом в Хадере. Прибывшие на место происшествия медики оказали неотложную помощь пострадавшему, мужчине в возрасте 29 лет, и повезли его в больницу "Гилель Яфе" в тяжелом состоянии.
Сообщается, что мужчина получил тяжелую черепно-мозговую травму в результате нападения. Он был подключен к аппарату искусственного дыхания и погружен в медикаментозный сон.
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