Возле Каркура автомобиль сбил водителя, вышедшего для устранения неисправности машины

Авария произошла на 65-м шоссе в районе перекрестка Каркур. Автомобиль сбил водителя, вышедшего из машины для устранения неисправности.

Парамедики "Маген Давид Адом" передали, что пострадавший (мужчина примерно 38 лет) в тяжелом состоянии был доставлен в больницу "Гилель Яфе" в Хадере.

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.