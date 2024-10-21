Возле Каркура автомобиль сбил водителя, вышедшего для устранения неисправности машины
время публикации: 21 октября 2024 г., 19:06 | последнее обновление: 21 октября 2024 г., 19:06
Авария произошла на 65-м шоссе в районе перекрестка Каркур. Автомобиль сбил водителя, вышедшего из машины для устранения неисправности.
Парамедики "Маген Давид Адом" передали, что пострадавший (мужчина примерно 38 лет) в тяжелом состоянии был доставлен в больницу "Гилель Яфе" в Хадере.
Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.
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