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Израиль

Иракские боевики взяли на себя ответственность за попытку атаки в районе Эйлата

Война "Железные мечи"
Операция "Стрелы севера"
время публикации: 18 ноября 2024 г., 01:25 | последнее обновление: 18 ноября 2024 г., 01:25
Иракские боевики взяли на себя ответственность за попытку атаки в районе Эйлата
"Исламское сопротивление в Ираке"

В ночь на 18 ноября проиранская группировка "Исламское сопротивление в Ираке" заявила, что с помощью БПЛА атаковала некую "жизненно важную цель" в Эйлате (Умм аль-Рашраше).

В 00:03 в Эйлате была активирована система предупреждения в связи с угрозой атаки БПЛА. ЦАХАЛ сообщил, что беспилотник был сбит до того, как пересек границу Израиля. Во время перехвата в сторону аппарата были запущены несколько противоракет, одна из которых упала в городе. Нет сообщений о пострадавших.

Израиль
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