Иракские боевики взяли на себя ответственность за попытку атаки в районе Эйлата

В ночь на 18 ноября проиранская группировка "Исламское сопротивление в Ираке" заявила, что с помощью БПЛА атаковала некую "жизненно важную цель" в Эйлате (Умм аль-Рашраше).

В 00:03 в Эйлате была активирована система предупреждения в связи с угрозой атаки БПЛА. ЦАХАЛ сообщил, что беспилотник был сбит до того, как пересек границу Израиля. Во время перехвата в сторону аппарата были запущены несколько противоракет, одна из которых упала в городе. Нет сообщений о пострадавших.