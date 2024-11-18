ЦАХАЛ подтвердил: в Бейруте ликвидирован главный пропагандист "Хизбаллы"

Армия обороны Израиля подтвердила, что в результате "точечного удара", нанесенного ВВС ЦАХАЛа по цели в центре Бейрута, был ликвидирован Мухаммад Афиф, глава отдела пропаганды и пресс-секретарь "Хизбаллы".

По данным израильских спецслужб, Афиф присоединился к "Хизбалле" в 80-х годах и стал одной из ключевых фигур организации, оказав значительное влияние на ее военную деятельность. Афиф поддерживал связь с руководством "Хизбаллы", принимая непосредственное участие в планировании военных операций и их освещении.

Мухаммад Афиф отдавал приказы боевикам на линии фронта и получал от них фотографии и материалы с места событий. По указанию руководства "Хизбаллы" он распространял заявления об ответственности группировки за теракты и, в том числе, за атаку на дом главы премьер-министра Израиля с помощью беспилотника, которая была осуществлена 19 октября.

Ликвидированный боевик отвечал за связь "Хизбаллы" с ливанскими СМИ, занимался укреплением имиджа организации и боевого духа ее боевиков, а также планировал и осуществлял психологические атаки на израильтян.

Заявление ЦАХАЛа было опубликовано после того, как "Хизбалла" официально подтвердила гибель своего пресс-секретаря.