Либерман: "Те, кто стремятся к урегулированию в Ливане, ничему не научились"

Лидер партии "Наш дом Израиль" Авигдор Либерман на заседании фракции в понедельник, 18 ноября, заявил: "Я хочу призвать все политическое руководство – прекратить иудейские войны. Прежде всего, надо победить врагов. То, что происходит радует врагов. Это надо прекратить... Я слышал вчера слова одного из лидеров харедим, который сказал: "Быть дезертиром – это заповедь". Это не заповедь, это осквернение имени Всевышнего. Я разочарован армией. Почему только 7000 повесток? Поток призывников ультраортодоксов составляет 20000. Нужно посылать всем. Армия в этом вопросе ведет торг, а не пытается призвать".

Далее Либерман заявил: "По поводу Ливана – те, кто стремятся к урегулированию, ничему не научились. Они дают "Хизбалле" возможность восстановить свой потенциал. Это передышка приведет к новой ливанской войне через несколько лет. Это война с Ливаном, и принцип должен быть таким – необходимо заставить Ливан расплатиться, а не договариваться с этой страной".

Корреспондент Newsru.co.il Габи Вольфсон спросил Либермана об отношении к инициативе о разделении функций юридического советника правительства. Лидер НДИ ответил, что в настоящий момент, когда идет война, все остальное должно отойти в сторону. "Это еще один удар по единству народа, что совершенно недопустимо", – заявил он.