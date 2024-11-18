Эли Фельдштейн был переведен в особую камеру, чтобы предотвратить суицид

Пресс-служба Управления тюрем (ШАБАС) сообщает, что Эли Фельдштейн – пресс-секретарь главы правительства Биньямина Нетаниягу по вопросам армии и безопасности, которого обвиняют в хищении и незаконной публикации совершенно секретных материалов – был переведен в особую камеру для заключенных, которые могут попытаться покончить с собой.

Решение о переводе и усилении контроля над действиями заключенного Фельдштейна было принято после того, как в камере были обнаружены вещи, указывающие на возможную подготовку к суициду, говорится в сообщении ШАБАСа.

Журналист Амит Сегаль пишет, что в камере Фельдштейна нашли веревку.

17 ноября, по просьбе ряда израильских СМИ, мировой суд Ришон ле-Циона разрешил к публикации информацию о деталях обвинительного заключения против пресс-секретаря главы правительства Биньямина Нетаниягу по вопросам армии и безопасности Эли Фельдштейна, которого обвиняют в хищении и незаконной публикации совершенно секретных материалов. В соответствии с представленными в суд материалами, в апреле текущего года офицер-резервист, служивший в АМАНе (военная разведка) через социальные сети переслал Фельдштейну совершенно секретный документ. В сентябре Фельдштейн обратился к израильским журналистам, чтобы добиться публикации содержания этого документа. В обвинительном заключении указано, что Эли Фельдштейн стремился повлиять на общественное мнение в Израиле по теме переговоров о сделке и по теме влияния протестов на усиление ХАМАСа, а также обвинить главаря ХАМАСа Яхью Синуара в убийстве шестерых израильских заложников.

Как сообщает сайт новостной службы 13 канала ИТВ, после того, как военная цензура запретила израильским журналистам публиковать содержание секретного документа, Фельдштейн при помощи посредника связался с зарубежными СМИ и сообщил израильским журналистам, что вскоре информация будет опубликована за рубежом, и они смогут ее перепубликовать.

Когда журналисты выразили сомнение в подлинности документа, на основании которого была написана статья в иностранных СМИ, Фельдштейн вновь обратился к своему источнику и попросил у него оригинал документа. Офицер-резервист встретился с ним и передал ему физическую копию документа, а также еще два документа с грифом "совершенно секретно".

Прокуратура обратилась в мировой суд Ришон ле-Циона с просьбой продлить срок содержания Эли Фельдштейна под стражей на пять дней до предъявления ему официальных обвинений. В ночь на 17 ноября Верховный суд принял апелляцию государственной прокуратуры и оставил под арестом Эли Фельдштейна, а также еще одного подозреваемого по этому делу, чье имя до сих пор запрещено к публикации. Срок их содержания под стражей был продлен до 18:00. Тогда состоится дополнительное заседание суда, в ходе которого прокуратура заявит о завершении расследования и намерении предъявить обвинения подозреваемым.